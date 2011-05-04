Метеорологи: что касается Киева – очень сложная ситуация

Метеорологи еще не могут спрогнозировать погоду в Киеве 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА заявил сегодня на пресс-конференции.

«Что касается Киева, то с точки зрения прогнозирования погоды – очень сложная ситуация, которая связана с тем, что распространение облачных массивов с юго-востока и востока идет в тот же период», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

В связи с этим он отметил, что сейчас еще трудно спрогнозировать, какой будет погода на День Победы.

При этом Н.КУЛЬБИДА отметил, что, в частности, точно можно спрогнозировать, что во Львове 9 мая осадков не будет.