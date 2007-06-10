Элтон Джон пришел на украинскую вечеринку

Вчера на венецианском Биеннале открылось еще несколько выставочных павильонов — африканский, американский, французский и русский. Тем не менее из огромного количества работ художников разных стран власти Италии в лице вице-премьера Рутелли зачислили в тройку самых интересных украинскую экспозицию "Поэма о внутреннем море", сообщает Сегодня. Венеция пестрит плакатами с изображением работ украинских художников.

На одной из центральных площадей Венеции не в рамках Биеннале разместилась еще одна выставка, посвященная нашей стране — "Интерзона: территория без конфликтов". Там, как и на открытии украинского павильона, присутствовали вице-премьер Дмитрий Табачник и министр культуры и туризма Юрий Богуцкий, а еще Алина и Анна Завальские из дуэта "Алиби". А на украинскую вечеринку заглянула такая звезда мировой величины, как Элтон Джон.