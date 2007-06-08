Медведько еще не решил, доверить ли Гелетею охрану ГПУ
Службы ведомства проверяют договора
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО поручил соответствующим службам ведомства проверить заключенные соглашения об охране Генпрокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
"Я сейчас поручил пересмотреть те события (которые происходили на территории Генпрокуратуры 24-25 мая - УНИАН), те решения...", - сказал А.МЕДВЕДЬКО, добавив при этом, что охрана ведомства осуществляется "сейчас пока еще так, как было принято решение”. (Охрану Генпрокуратуры, в соответствии с заключенным при экс-генпрокуроре Святославе ПИСКУНЕ соглашением, сейчас осуществляет Госслужба охраны "Титан" МВД Украины – УНИАН.)
В то же время А.МЕДВЕДЬКО отметил, что говорил по поводу охраны Генпрокуратуры с начальником Управления Государственной службы охраны (которая раньше, до событий 24 мая, охраняла Генпрокуратуру - УНИАН) Валерием ГЕЛЕТЕЕМ.
По словам А.МЕДВЕДЬКО, специалисты Генпрокуратуры и УГО рассмотрят все вопросы, касающиеся охраны ведомства.