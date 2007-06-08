Медведько утверждает, что с ним ”разговаривали” в Секретариате Президента
Но назначение стало неожиданностью
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО утверждает, что возвращение на эту должность было неожиданностью для него.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
"Возвращение на должность генпрокурора для меня действительно было неожиданностью", - сказал А.МЕДВЕДЬКО.
По словам А.МЕДВЕДЬКО, после того как Президент своим указом освободил его от должности генпрокурора, он хотел обратиться в суд и даже подготовил соответствующие документы. Однако, отметил генпрокурор, спустя некоторое время его пригласили в Секретариат Президента, “к Президенту", где с ним велись "разговоры". "Но никто откровенно не говорил, что я буду возвращен на должность генпрокурора", - сказал А.МЕДВЕДЬКО.
По его словам, о своем возвращении в Генпрокуратуру в качестве руководителя этого ведомства он узнал 1 июня.
Как сообщал УНИАН, А.МЕДВЕДЬКО занимал должность генпрокурора Украины с ноября 2005 года.
18 апреля с.г. пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о госпитализации генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО в связи с заболеванием ишемической болезнью сердца с нестабильной стенокардией на фоне гипертонического криза.
26 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом восстановил Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины. По сообщению пресс-службы главы государства, В.ЮЩЕНКО восстановил С.ПИСКУНА в должности генпрокурора во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева.
4 мая О.МЕДВЕДЬКо приказом С.ПИСКУНА был назначен первым заместителем генпрокурора.
24 мая В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, назначив исполняющим обязанности генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА.
1 июня Президент своим указом возобновил действие указа от 4 ноября 2005 года «О назначении А.МЕДВЕДЬКО Генеральным прокурором Украины».