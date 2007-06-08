Медведько утверждает, что с ним ”разговаривали” в Секретариате Президента

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО утверждает, что возвращение на эту должность было неожиданностью для него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

"Возвращение на должность генпрокурора для меня действительно было неожиданностью", - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, после того как Президент своим указом освободил его от должности генпрокурора, он хотел обратиться в суд и даже подготовил соответствующие документы. Однако, отметил генпрокурор, спустя некоторое время его пригласили в Секретариат Президента, “к Президенту", где с ним велись "разговоры". "Но никто откровенно не говорил, что я буду возвращен на должность генпрокурора", - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

По его словам, о своем возвращении в Генпрокуратуру в качестве руководителя этого ведомства он узнал 1 июня.

Как сообщал УНИАН, А.МЕДВЕДЬКО занимал должность генпрокурора Украины с ноября 2005 года.

18 апреля с.г. пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о госпитализации генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО в связи с заболеванием ишемической болезнью сердца с нестабильной стенокардией на фоне гипертонического криза.

26 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом восстановил Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины. По сообщению пресс-службы главы государства, В.ЮЩЕНКО восстановил С.ПИСКУНА в должности генпрокурора во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева.

4 мая О.МЕДВЕДЬКо приказом С.ПИСКУНА был назначен первым заместителем генпрокурора.

24 мая В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, назначив исполняющим обязанности генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА.

1 июня Президент своим указом возобновил действие указа от 4 ноября 2005 года «О назначении А.МЕДВЕДЬКО Генеральным прокурором Украины».