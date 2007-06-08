Цушко перевели в другую больницу и хорошо охраняют

Министр внутренних дел Василий Цушко находится на реабилитации в клинике Святого Бернварда немецкого города Хильдесхайм.

Об этом пишет немецкий таблоид "Бильд".

Как отмечает издание, Цушко хорошо охраняют – возле его палаты постоянно дежурят двое полицейских.

Больница Святого Бернварда часто принимает пациентов из-за рубежа.

Цушко во вторник оставил больницу города Ганновер, где его оперировали после сердечного приступа, и был переведен в Хильдесхайм, где он находится на реабилитации.

Очевидно, сердечный приступ у Цушко произошел просто из-за того, что он переволновался, поскольку яд в его организме выявлен не был, сообщает таблоид.

Украинская правда