Цушко перевели в другую больницу и хорошо охраняют
09:10, 08 июня 2007Общество
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Министр находится на реабилитации
Министр внутренних дел Василий Цушко находится на реабилитации в клинике Святого Бернварда немецкого города Хильдесхайм.
Об этом пишет немецкий таблоид "Бильд".
Как отмечает издание, Цушко хорошо охраняют – возле его палаты постоянно дежурят двое полицейских.
Больница Святого Бернварда часто принимает пациентов из-за рубежа.
Цушко во вторник оставил больницу города Ганновер, где его оперировали после сердечного приступа, и был переведен в Хильдесхайм, где он находится на реабилитации.
Очевидно, сердечный приступ у Цушко произошел просто из-за того, что он переволновался, поскольку яд в его организме выявлен не был, сообщает таблоид.
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