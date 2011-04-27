В Севастополе ждут прибытия браконьерской шхуны из Турции

Пограничники задержали в 80 милях от мыса Херсонес (Севастополь) в исключительной морской экономической зоне Украины турецкую шхуну Hazar Balikcilic, на борту которой находились 10 километров сетей для ловли камбалы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.

Судно заметил самолет Ан-26 погранслужбы и передал информацию о нем кораблю морской охраны «Николаев».

Пограничники безуспешно пытались связаться с рыбаками по радио на международном канале безопасности мореплавания, после чего на шхуну была выслана досмотровая группа, которая нашла сети.

Командир погранкорабля принял решение о задержании турецкого судна и его конвоировании в Севастополь. Прибытие шхуны ожидается утром 27 апреля.