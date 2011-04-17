В Черновцах задержали бывшего гендиректора Калиновского рынка

По подозрению в получении взятки в сумме 250 тысяч долларов задержан бывший генеральный директор Черновицкого городского коммунального предприятия «Калиновский рынок» Иван РЫНЖУК.

Как передает корреспондент УНИАН, взятка передавалась за оформление документов купли-продажи торгового объекта на рынке. Это соглашение И.РЫНЖУК подписал еще в должности директора рынка.

Как сообщают очевидцы задержания, охранника (он же водитель) И.РЫНЖУКА и самого И.РЫНЖУКА привезли в прокуратуру Черновицкой области и вывели из машины в наручниках.

Как сообщил в комментарии УНИАН начальник УМВД Украины в Черновицкой области генерал-майор милиции Николай ХАРАБАРА, полученные деньги компаньоны И.РЫНЖУКА должны были положить на специальные счета в банке. Самого И.РЫНЖУКА задержали на проспекте Независимости в Черновцах, а его двух сообщников, которые, по словам начальника УМВД области, были руководителями частных фирм И.РЫНЖУКА, задержали в другом месте.

По словам Н.ХАРАБАРЫ, чтобы только пересчитать всю сумму взятки при свидетелях, стражам порядка «будет необходимо не менее 4-5 часов».

По информации УНИАН, И.РЫНЖУК руководил операцией, как и куда необходимо направлять полученные во время взятки деньги. Из достоверных источников известно, что взятка получена всего лишь за один объект на Калиновском рынке.

«Во вторник я проведу пресс-конференцию, где расскажу журналистам обо всех незаконных схемах Ивана РЫНЖУКА, сколько он имеет фирм, какие у него уставные фонды, на какую сумму и где он имеет имущество. Это уже можно обнародовать. Поверьте, вы будете очень удивлены», - заявил Н.ХАРАБАРА.

На вопрос, не может ли быть это «провокацией или подставой», начальник УМВД ответил: «Ну как можно подставить, когда речь идет о почти 2 миллионах гривен! Это же не тысяча долларов! Это абсурдно - говорить о какой-то провокации. Задокументировано все, как и необходимо в таких случаях".

Как сообщал УНИАН, после того, как 31 марта сессия Черновицкого горсовета отправила в отставку городского председателя Черновцов Николая ФЕДОРУКА, 13 апреля депутаты признали неудовлетворительной работу коммунального предприятия «ГТК «Калиновский рынок» и обязали и.о. городского председателя Черновцов Виталия МИХАЙЛИШИНА «срочно расторгнуть трудовое соглашение с генеральным директором предприятия Иваном РЫНЖУКОМ».

Перед этим решением городского совета от 31 марта гендиректор Калиновского рынка И.РЫНЖУК был отстранен от исполнения обязанностей. Также была создана временная комиссия, которая изучает состояние дел на предприятии. Выводов комиссии пока нет.

И.РЫНЖУК возглавлял Калиновский рынок с 1996 года.

Калиновский рынок входит в пятерку наибольших вещевых рынков Украины.

Причиной конфликта между мэром и депутатами, который привел к отставке городского председателя, представители оппозиции в городском совете и Н.ФЕДОРУК называли попытку «установить контроль над Калиновским рынком и международным аэропортом «Черновцы».