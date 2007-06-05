В Киеве убили директора радиорынка (дополнено)

Сегодня в обеденный час в Соломенском районе Киева по ул. Ушинского на территории городского радиорынка убит его директор, 1965 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Кроме того, как заметили в ЦОС, по предварительным данным в 12.47 по линии «02» поступил вызов, что на территории рынка «Караваевы дачи» раздаются выстрелы.

В 13.04 к месту вызова выехала оперативная группа, которая подтвердила эту информацию, и в частности, что в помещении администрации рынка найден мертвым его директор.

В ЦОС добавили, что по предварительным данным, в указанное время в помещение администрации рынка, где проводилось совещание, зашли двое неизвестных мужчин, которые приказали всем присутствующим лечь на пол, а директору рынка - встать. После того, как их требование было выполнено, они произвели около 9 выстрелов (по предварительным данным, в директора и один контрольный в голову).

Сейчас на место трагедии выехали руководители киевской прокуратуры и главка столичной милиции.