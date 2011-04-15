В Одессе намерены закрыть санаторий «Лермонтовский»

В Одессе намерены закрыть крупнейший санаторно-реабилитационный комплекс «Лермонтовский», расположенный на берегу моря неподалеку от центра города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на экстренном профсоюзном собрании свыше двухсот врачей, медсестер и техперсонала санатория. В собрании приняли также участие местные депутаты.

«Лермонтовский» закрывают под предлогом сокращения количества путевок Фондом социального страхования и Федерацией профсоюзов Украины.

Врачи считают незаконным решение администрации «Лермонтовского» и ЗАТ «Укрпрофздравница» о закрытии санатория, поскольку оно противоречит постановлению Верховной Рады Украины «О введении моратория на ликвидацию, отчуждение, перепрофилирование оздоровительных учреждений» от 17 марта 2009 года.

Как заявила на собрании врач-кардиолог Татьяна СЛЕСАРЕНКО, участники собрания также считают незаконным требование администрации во главе с Евгением КОСОВЕРОВЫМ ко всем специалистам подать заявления об увольнении с работы по согласию сторон.

«С 15 января администрация вдруг прекратила прием на оздоровление пациентов, а нас вынудили написать заявления об отпусках за свой счет до апреля текущего года. Сейчас от специалистов требуют подавать заявления об увольнении. Мы просим представителей власти, депутатов городского и областного совета, разобраться в законности попыток ликвидации санатория», - сказала Т.СЛЕСАРЕНКО.

Врач здравницы Татьяны ГРАЧ подчеркнула, что «неправомерна также попытка изменения статуса этого клинического учреждения, рассчитанного на реабилитацию тысяч пациентов в послеинфарктный и послеинсультный периоды».

В принятом на собрании обращении в адрес руководства Украины, Генеральной прокуратуры, МВД, Федерации профсоюзов и местных властей персонал «Лермонтовского» заявляет, что санаторий закрывают с целью незаконной приватизации земли, на которой он находиться. «Должностными лицами предпринимаются усилия для захвата 10-гектарного участка земли у моря, отвода его под строительство развлекательных заведений и элитных зданий, что раньше имело место на территории обанкроченных санаториев «Дружба», «Приморье», им. Чувырина» и других», - сказано в обращении.

Врачи санатория просят органы центральной власти вмешаться в ситуацию и не допустить расхищения многомиллионного имущества здравницы.

На собрании депутат Одесского горсовета Георгий СЕЛЯНИН предложил создать штаб по спасению «Лермонтовского». «Нужно разобраться во взаимоотношениях «Укрпрофздравницы» с местными дочерними предприятиями - раньше она сдала позиции по десяткам санаториев, которые перешли в частные руки», - сказал он.

Комментируя в интервью УНИАН намерение закрыть здравницу, глава фракции «Батькивщина» в Одесской областном совете Сергей ВЕСЕЛОВ предположил, что «согласованными действиями Федерации профсоюзов Украины, возглавляемой «регионалом» Василием ХАРОЙ, и руководством «Укрпрофздравницы» крупнейший оздоровительно-реабилитационный комплекс искусственно доводят до банкротства, чтобы в дальнейшем попытаться сбыть имущественный комплекс «своим» или подставным лицам по бросовым ценам».

«Трудно сказать, кто именно из власть имущих намерен «прихватизировать» этот лакомый земельный участок над морем, но известно, что на вторичном рынке приватизаторы и их покровители смогут его продать под застройку элитными зданиями и сооружениями за 300-500 млн. долл., - считает С.ВЕСЕЛОВ. – Об этом свидетельствует печальный опыт разграбления бизнес-группировками санаториев «Дружба», «Украина», «Красные зори», им. Чувырина и других – всего 29 здравниц, по фактам незаконной приватизации которых прокуратурой Одесской области были возбуждены уголовные дела. Хотя из-за мздоимства в судах так и не доведены до логичного завершения».

По словам С.ВЕСЕЛОВА, на сессии Одесского горсовета 8 апреля отдано в аренду или в постоянное пользование различным лицам около 30 гектаров одесской земли и более 1000 квадратных метров недвижимости. «Цена этих решений - сотни миллионов гривен. На очереди, судя по ознакомительным поездкам мэра и приближенных бизнесменов, – приватизация территорий приморских здравниц», - отметил депутат облсовета.

Справка УНИАН. Санаторий «Лермонтовский» - старейшая и популярнейшая здравница Одессы. Основан в июне 1914 года. Санаторий расположен в собственном парке в прибрежной зоне центральной части Одессы, рядом с пляжами "Ланжерон" и "Отрада". В санатории лечат заболевания сердца и сосудов, болезни и травмы нервной системы; неврозы и психосоматические расстройства, заболевания и травмы органов движения, позвоночника, суставов и костей.

«Лермонтовский» является научно-методическим центром для здравниц Одессы.

Стационар санатория рассчитан более чем на 400 коек, которые размещены в шести благоустроенных спальных корпусах.