Запрещена ночная продажа пива и водки в Тернопольской области

В Тернопольской области запрещена продажа пива и алкогольных напитков с 22.00 до 8.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая рекомендация содержится в решении, принятом депутатами областного совета.

Органам местного самоуправления рекомендуется на своих сессиях утвердить соответствующий запрет на продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в розничной торговой сети с 22.00 до 8.00. В это время предлагается оставить разрешение на продажу алкоголя лишь заведениям ресторанного хозяйства.

Управлению Департамента контроля над производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий областной Государственной налоговой администрации облсовет рекомендует отслеживать принятие местными советами соответствующих запретов и аннулировать лицензии тем субъектам ведения хозяйства, которые будут нарушать принятые местными советами решения.

Инициативу запретить продажу алкоголя в вечернее время депутаты мотивировали стремлением предотвратить драки, кражи и ДТП, которые происходят в ночное время при участии нетрезвых лиц, а также предотвратить втягивание подростков в пьянство.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Тернопольский городской совет запретил продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в розничной торговой сети города с 22.00 до 8.00.