Гузар: создавалось впечатление, будто Янукович против церквей

Бывший глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Любомир (ГУЗАР) рад тому, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ понял необходимость встретиться с главами всех религиозных конфессий Украины.

Об этом Л.ГУЗАР сказал в своем первом после отречения от поста главы Украинской греко-католической церкви интервью интернет-изданию «Обозреватель».

“Я радуюсь тому, что к нашему президенту Виктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ пришло понимание необходимости встретиться с предстоятелями всех религиозных конфессий Украины”, - сказал блаженнейший ЛЮБОМИР.

«Слава Богу. Я не понимаю только, почему наш президент Виктор Федорович это раньше не сделал, а вместо этого создал о себе очень вредное впечатление, будто он выступает против церквей. Политически это был странный шаг. И если он понял, что нужно сотрудничать на благо народа, то это прекрасно. Церковь и государство должны сотрудничать и уважать друг друга, отдавать каждый то, что ему принадлежит», – сказал бывший глава УГКЦ.

По его словам, если будет приглашение от Президента В.ЯНУКОВИЧА, то УГКЦ будет представлять предстоятель Церкви блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК).

«Ему удастся то, что мне не удалось», – отметил Л.ГУЗАР.

По его мнению, успех встречи будет зависеть от представителей Церквей.

«Как они трактуют такое приглашение? Чтобы оно только не выглядело как политическое вече, а прошла бы действительно серьезная встреча. Буду за это молиться…» – добавил бывший глава УГКЦ.

Как сообщалось, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ более года избегал встреч с предстоятелями украинских Церквей, и только в этом месяце, в Чистый четверг, запланировал встречу с представителями разных религиозных конфессий.