Янукович в Чистый четверг встретится с иерархами всех церквей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует накануне Пасхи, в Чистый четверг 21 апреля, встретиться с представителями всех церковных конфессий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Павлограде Днепропетровской области, отвечая на вопрос журналистов о конфликтных ситуациях, которые в последнее время возникали в Украине вокруг церковной собственности.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он проводит индивидуальные встречи с представителями практически всех церквей, которые есть в Украине, однако встретиться всем вместе мешали различные причины. Президент отметил, что общение с иерархами церквей для него необходимо, чтобы понять духовное состояние общества.

“Роль государства - не вмешиваться в дела церкви, что мы и пытаемся выполнять. В то же время государство должно создать равные условия для развития всех церквей в Украине”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.