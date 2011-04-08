Тернопольский горсовет запретил продажу алкоголя в ночное время

Тернопольский городской совет запретил продажу алкоголя в ночное время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», соответствующее решение об упорядочении продажи пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в розничной торговой сети города было принято сегодня, 8 апреля на седьмой сессии Тернопольского городского совета шестого созыва.

Отныне, согласно решению горсовета, с 22.00 вечера до 8.00 утра запрещена продажа пива (кроме безалкогольного), слабоалкогольных и алкогольных напитков в торговой сети города, за исключением ресторанов.

«Цель ограничения продажи алкоголя - уменьшить количество преступности, ДТП, краж, драк, которые совершаются в ночное время в состоянии алкогольного опьянения. Заметен рост таких негативных тенденций, как среди подростков, так и среди взрослых. Поэтому мы уверены, что такое нововведение существенно улучшит атмосферу и социальное положение в нашем городе», - отметил городской председатель Сергей НАДАЛ, комментируя данное решение.

Кроме того, по его словам, с просьбой принять такое решение к городским властям обращались церковные общины и руководство УМВД Украины в Тернопольской области.

"Таким решением Тернополь продолжает практику своих соседей: Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода, где уже эффективно действуют подобные проекты", - отмечается в сообщении Всеукраинского объединения «Свобода».