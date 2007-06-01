ВР приняла изменения в бюджет

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 год»

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 380 народных депутатов из 424 зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, данным законом предусмотрено выделить 365 млн. грн. на финансирование подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.

В законе определенно, что расходы «по бюджетной программе проведения внеочередных выборов народных депутатов осуществляются в случае назначения внеочередных выборов не ранее, чем на 29 сентября 2007 года”.

По словам первого вице-премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, источником этих расходов, предусмотренных в законе, являются средства единого казначейского счета, которые были накоплены в 2006 году за счет перевыполнения плана доходов бюджета.

Он также сообщил, что предусмотрено этим законопроектом выделить 50 млн. грн. сельскохозяйственным предприятиям, которые пострадали от весенней засухи для обеспечения их сортовыми семенами под урожай 2008 года. По его словам, 100 млн. грн. будет выделено на финансирование расходов, связанных с формированием государственного продовольственного резерва, залоговых закупок и интервенции на аграрном рынке. Н.АЗАРОВ сообщил, что 120 млн. грн. выделяется в резервный фонд для покрытия фактических убытков понесенных сельскохозяйственными предприятиями, пострадавшими в результате весенней засухи.

Кроме того, Министерству внутренних дел выделяется 217,3 млн. грн. для денежного обеспечения военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава. Он отметил, что среднемесячное денежное обеспечение возрастет по сравнению с началом года для этих работников на 375 грн. и составит по меньшей мере 1250 грн. По его словам, также выделяется 2 млн. грн. Управлению государственной охраны для денежного обеспечения военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава. Он отметил, что их денежное обеспечение увеличится на 235 грн.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что также законом выделяется 100 млн. грн. на гарантированное частичное покрытие расходов по себестоимости товарной угольной продукции и электроэнергии. По его словам, предусмотрено законом на 30 млн. увеличить расходы для поддержки в безопасном состоянии судоходных шлюзов, внутренних водных путей и строительство дамбы в рамках проекта создания судоходного канала Дунай – Черное море.

По его словам, также для надлежащего осуществления судопроизводства и с целью погашения кредиторской задолженности прошлых лет Государственной судебной администрации увеличены расходы на 31 млн. грн. Он отметил, что 16 млн. грн. будет выделено местным бюджетам для дополнительного финансирования местных программ социально-экономического развития, 2 млн. грн. – на содержание социальной инфраструктуры города Славута.

Кроме того, на увеличение объемов субвенций государственного бюджета местным бюджетам на развитие инфраструктуры регионов выделяется 9 млн. грн. и 2 млн. грн. субвенции на социально-экономическое развитие города Белая Церковь.

Кроме того, законом предусмотрено выделить 26 млн. грн. Министерству образования и науки на погашение задолженности Украины по взносам в Объединенный институт ядерных исследований за последние годы, 10 млн. грн. - Госрезерву для улучшения состояния расчетов за хранение материальных ценностей государственного резерва, в том числе по принятым судебным решениям, а также 2 млн. 100 тыс. грн. аппарата ВРУ для осуществления страховых выплат народным депутатам.

Н.АЗАРОВ сообщил, что финансовым ресурсом для обеспечения дополнительных расходов, предусмотренных данным законом, являются дополнительные поступления в бюджет за счет активизации внешнеэкономической деятельности – 811,4 млн. грн., а также средства единого казначейского счета, которые были накоплены в 2006 году за счет перевыполнения плана доходов бюджета.