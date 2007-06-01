2 июня в 13:00 на Трухановом острове состоится торжественное открытие V Киевского Международного фестиваля песочной скульптуры «LongArt».

Впервые будет создана самая высокая и самая длинная фигура в Украине. Тема фестиваля в этом году - «А все-таки, она вертится…»

Организаторы и генеральный партнер ТМ «Longer» обещают, что продолжительность экспозиции будет не менее месяца.

В этом году в фестивале принимают участие молодые художники, скульпторы, дизайнеры из Украины, Китая, России, Беларуси. Почетный президент фестиваля - известный украинский скульптор Олег Пинчук. На торжественное открытие приглашены постоянные гости и друзья фестиваля: Сергей Поярков - знаменитый художник-график, Андрей Курков - всемирно известный писатель, актеры - Остап Ступка, Ольга Сумская, Владимир Горянский, модель Влада Литовченко и другие популярные личности.