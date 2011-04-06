Милиция поймала на взятке полковника ВСУ
14:24, 06 апреля 2011Общество
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Военнослужащий требовал 32 тыс. грн.
В Харькове во взяточничестве уличен полковник Вооруженных сил Украины.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, военнослужащий требовал 32 тыс. грн. за предоставление преимущества в приобретении нежилого помещения, расположенного в военном городке, общей площадью 600 кв. метров.
Процедура передачи взятки проходила на одной из улиц Харькова в автомобиле «Мазда», принадлежащему 43-летнему полковнику. Военный получил деньги от безработного жителя Харькова 1979 года рождения.
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