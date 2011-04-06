Милиция поймала на взятке полковника ВСУ

В Харькове во взяточничестве уличен полковник Вооруженных сил Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, военнослужащий требовал 32 тыс. грн. за предоставление преимущества в приобретении нежилого помещения, расположенного в военном городке, общей площадью 600 кв. метров.

Процедура передачи взятки проходила на одной из улиц Харькова в автомобиле «Мазда», принадлежащему 43-летнему полковнику. Военный получил деньги от безработного жителя Харькова 1979 года рождения.