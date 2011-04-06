Мексиканские наркокартели взяли под полный контроль рынок в США

Мексиканские наркокартели полностью контролируют транспортировку и сбыт наркотиков на территории США, заявила на проходящей в Канкуне (Мексика) международной конференции по борьбе с наркотиками глава Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США Мишель Леонхарт.

По ее словам, это намного осложнило работу сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США, в первую очередь, это сказалось на отслеживании маршрутов наркокурьеров.

"Несмотря на это, за последние пять лет нам удалось арестовать около 300 продавцов наркотиков, и все они связаны с мексиканскими наркокартелями", - приводит ее слова РИА "Новости".

Леонхарт подчеркнула, что на основе полученной конфиденциальной информации мексиканские наркокартели, которые уже переросли в транснациональные, осуществляют общее руководство наркоторговцами в Латинской Америке, США, Европе и Азии. По оценкам экспертов, ежегодно через территорию Мексики в США, Европу и Азию перебрасывается наркотиков на общую сумму до 40 млрд. долл.

В работе 28-й международной конференции по борьбе с наркотиками, которая проходит в мексиканском городе Канкун, принимают участие представители из 120 стран.