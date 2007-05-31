МВД: Министерство обороны подрывает национальную безопасность

Департамент по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины предлагает должностным лицам Министерства обороны Украины прекратить выяснение ведомственных отношений через средства массовой информации. Об этом идет речь в заявлении ДСО МВД, переданном УНИАН.

В нем, в частности, отмечается, что 31 мая Министерство обороны Украины распространило копии служебной переписки МВД Украины и МО Украины. Документы датированы мартом-апрелем 2007 года и содержат информацию относительно обмена материально-техническими средствами, в частности, оружием. Как отмечает ДСО, “вызывает удивление, что обнародована лишь переписка текущего года. В то же время, существуют аналогичные документы за 2005-2006 годы, в которых заявленная потребность МВД в вооружении (в значительно больших объемах) была удовлетворена Министерством обороны”.

“Департамент по связям с общественностью Министерства внутренних дел предлагает должностным лицам Министерства обороны прекратить выяснение ведомственных отношений через средства массовой информации”, - идет речь в заявлении. При этом в нем отмечается: “Обращаем внимание, что предание огласке через СМИ текстов служебных документов является недопустимым, несет угрозу национальной безопасности государства и предусматривает уголовную ответственность”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Управление пресс-службы Министерства обороны Украины обнародовало заявление, в котором отмечается, что МО Украины имеет документальные подтверждения обращений министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО относительно передачи от Минобороны в МВД большого количества оружия и боеприпасов.