Министр: в стране искусственно ставят проблемы с вакцинами

Министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ заверяет, что уже летом в Украине будет запас необходимой вакцины на весь год, согласно календарному плану.

Об этом он сказал в Донецке на пресс-конференции. По словам министра, сейчас в стране «искусственно поднимаются те проблемы, которые связаны с вакцинами».

И.ЕМЕЦ «ответственно заявил», что в настоящее время в Украине во всех регионах есть вакцина. «Нет ни одной области, где есть ноль вакцины», - сказал министр. При этом он добавил, что министерство охраны здоровья «делает все возможное, чтобы как можно быстрее провести тендерные закупки и в рамках действующего законодательства определить победителя». «Я думаю, что летом уже будет запас вакцин на весь год по плану календаря», - подчеркнул И.ЕМЕЦ.

Министр вспомнил прошлый год, когда в Украине был избыток определенных вакцин и люди отказывались от прививок, а журналисты, по его мнению, тогда говорили обратное.

«Я вам хочу сказать о другом – вспомните прошлый год, когда, наоборот была ситуация, когда люди отказывались от вакцинации, и масс-медиа говорили абсолютно другие вещи. Было переполнение вакцинами ненужными в то время», - сказал И.ЕМЕЦ.

На уточняющий вопрос – «Так сколько же сегодня конкретно в процентном отношении не хватает вакцины на местах по регионам?», министр ответил, что дело не в процентах, а в индивидуальном подходе к вакцинации каждого ребенка.

«Еще раз повторяю. Если вы ставите вопрос, какой процент не хватает вакцины, то я могу ответить такими словами, что не в проценте речь, а речь в профессиональном подходе к вакцинации в каждом конкретном случае», - сказал глава министерства.

И подробно объяснил свою позицию врача в этом вопросе: «Я сейчас хочу простыми словами, очень простыми словами сказать так – если ребенка нужно вакцинировать и по каким-то причинам у него насморк, или у него порок сердца, то моя рекомендация, как врача будет – не надо вакцинировать его, нужно просто предостеречь».

Когда журналисты спросили министра, нужно ли понимать его слова так, что сегодня в Украине с вакцинами нет проблем, ответил: «Знаете как, если вы так говорите, вы записывайте, да? Я говорю, что проблем нет. Только это не министр сказал, а сказал спрашивающий».