В Запорожской области 250 тыс. человек остались без питьевой воды

В Запорожской области около 250 тыс. человек – жители Мелитополя и части Мелитопольского района - остались без питьевой воды из-за долгов водоснабжающего предприятия за потребленную электроэнергию.

Как сообщил УНИАН заместитель директора по энергосбыту ОАО «Запорожьеоблэнерго» Александр ГРОМОВ, сегодня энергетики вынуждены были ограничить энергоснабжение КП «Водоканал» Мелитопольского горсовета – водоснабжающего предприятия, обеспечивающего централизованные поставки питьевой воды на территории Мелитополя и части Мелитопольского района Запорожской области.

«Причина данного решения – долг КП «Водоканал» за потребленную электроэнергию, который на сегодняшний день достиг 1 млн. 300 тыс. грн. В соответствии с правилами пользования электроэнергией и постановлением Кабинета министров №93, энергопоставляющая организация имеет право поставлять электроэнергию должнику только при наличии согласованного графика погашения долгов прошлых периодов и 100% оплаты по текущим платежам. КП «Водоканал» города Мелитополь не выполняется ни одно из данных условий», - сообщил А.ГРОМОВ.

По его словам, долг предприятия наращивается с ноября 2010 года и, несмотря на предупреждения энергетиков о том, что такими действиями обрекает население на отсутствие питьевой воды, адекватных мер не предпринимает.

«Еще 17 марта мы направили КП «Водоканал» сообщение о том, что вынуждены будем ограничить энергоснабжение предприятия, однако на сегодняшний день не только не увидели платежей, но и не имели возможности каким-либо образом договориться о графике либо других условиях, которые позволят не отключать предприятие: представители КП «Водоканал» даже не отвечают на телефонные звонки», - сообщил А.ГРОМОВ, отметив, что работы по ограничению энергоснабжения КП «Водоканал» начаты сегодня в 9 часов утра.