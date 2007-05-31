Семенюк расскажет о влиянии политической ситуации на приватизацию

31 мая в пресс-центре «Главред-медиа» состоится пресс-конференция Председателя Фонда госимущества Украины Валентины Семенюк. Тема пресс-конференции : «Влияние политической ситуации на приватизацию в Украине». Начало в 11.00 Адрес : ул.. Стритенская 2/8, рядом с Львовской площадью. Заезд с ул. Олеся Гончара. Аккредитация по тел.. 569-89-94, 95

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