Семенюк расскажет о влиянии политической ситуации на приватизацию

09:29, 31 мая 2007
Общество
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31 мая  в пресс-центре  «Главред-медиа» состоится пресс-конференция Председателя Фонда госимущества Украины Валентины Семенюк. Тема пресс-конференции :  «Влияние политической ситуации на приватизацию в Украине».

 Начало в 11.00

 Адрес : ул.. Стритенская 2/8, рядом с Львовской площадью. Заезд с ул. Олеся Гончара.

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