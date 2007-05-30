Кабмин одобрил законопроект о финансировании выборов

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил проект закона о внесении изменений в государственный бюджет 2007 года о выделении средств на финансирование внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Анатолий КИНАХ.

По его словам, проект будет передан в Верховную Раду в установленном порядке.

“Речь идет о финансировании за счет свободных остатков на казначейском счете госбюджета, а сумма будет обсчитываться с точки зрения технологии (избирательной) кампании, если она будет”, - сказал А.КИНАХ.