Радиоактивная пыль с АЭС в Японии достигла Исландии

Небольшое количество радиоактивных частиц, принесенных, по всей вероятности, с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, обнаружены в Исландии, сообщает Reuters.

"Распространение ее (радиоактивной пыли) по всему северному полушарию - это вопрос всего лишь (нескольких) дней", - сообщил старший научный сотрудник Института исследования воздуха в Норвегии Андреас Штол (Andreas Stohl). Ученый также добавил, что угрозы для здоровья жителей Европы в связи с радиацией не возникнет.

Радиоактивная пыль распространилась из Японии в восточном направлении и пересекла Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан, добравшись до Исландии, пишет РИА "Новости".

По данным агентства, количество обнаруженных частиц радиоактивной пыли ничтожно мало и не представляет угрозы для здоровья. Наличие в воздухе частиц радиоактивной пыли - в данном случае, изотопов йода - зафиксировали 15 из 65 международных дозиметрических станций Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.