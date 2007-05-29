Гриценко напрасно побрился?

Министерство обороны Украины заявляет о несоответствии денежного обеспечения украинских миротворцев поставленным задачам.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал начальник Управления евроатлантической интеграции Генерального штаба Вооруженных сил Украины Борис КРЕМЕНЕЦКИЙ.

«Определенное властью денежное обеспечение не отвечает тем задачам, которые они выполняют», - сказал Б.КРЕМЕНЕЦКИЙ.

Он привел пример, что летчик из Либерии, который способен выполнять задачи в любую погоду в любое время, получает от 900 до 1100 долларов в месяц. «Эти средства выпускники украинских вузов получают за месяц в Киеве», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, представители Минобороны неоднократно заявляли, что из-за небольшого денежного обеспечения количество желающих проходить службу в миротворческих миссиях, постоянно уменьшается.