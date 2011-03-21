В Харькове из-за невыплаты зарплаты перекрыли улицу

Сегодня утром в Харькове работники государственного предприятия «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко» перекрыли улицу недалеко от проходной в знак протеста против невыплаты зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, в результате акции с участием нескольких сотен людей, которая началась с 7 часов утра, по улице Октябрьской революции заблокировано движение транспорта, в частности, трамваев.

Работники завода жалуются на отсутствие работы и требуют выплаты зарплат.

Комментируя акцию, заместитель председателя ЦК Профсоюза работников космического и общего машиностроения Украины Зоя ЗАТЕНАЦКАЯ сказала в интервью УНИАН, что долги по зарплате на этом заводе составляют более 12 млн. грн.

«Ситуация на заводе очень плохая и напряженная, потому что нет ни работы, ни зарплаты. Мы неоднократно обращались куда только можно. Все что-то обещают, но такое впечатление, что это государственное предприятие никому не нужно», - сказала З.ЗАТЕНАЦКАЯ.

По ее словам, люди настроены решительно, и «удерживать их от радикальных выступлений едва удается».

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работники завода им. Шевченко уже прибегали к акциям протеста против невыплаты зарплат, включая перекрытие улиц.