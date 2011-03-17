Экс-глава украинского Интерпола: «Тайванчика» задерживать нельзя

Экс-руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл Куликов не считает "Тайванчика" криминальным авторитетом.

Об этом нынешний депутат от НУНС заявил в эфире телеканала ТВi.

По его словам, российский бизнесмен Алимжан Тохтахунов, известный как криминальный авторитет "Тайванчик", объявленный в международный розыск Интерполом, не может быть задержан правоохранительными органами в Украине.

"Даже если бы это был Джек-потрошитель. С США у нас нет договора об экстрадиции. Претензий со стороны США мы не услышим", - отметил он.

Куликов считает, что существует другая сторона этого вопроса - политическая.

"Хотим ли мы таких людей иметь в Украине? Единственное, что могла принять власть - это решение о закрытии доступа в страну, а сейчас везде, на всех страницах газет будут писать, что Украине отстойник для людей", - заявил депутат.

"Что такое Тохтахунов в действительности? Он имеет с криминальными авторитетами столько же общего, как с Джорджем Вашингтоном. Он имеет только созвучную фамилию с криминальным авторитетом Япончиком. Так вот, Япончик был величием", - подчеркнул депутат.

Как известно, недавно Тохтахунов заявил, что в Украину смог ездить только после победы Виктора Януковича.

Украинская правда