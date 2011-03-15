Альпинисты отремонтируют памятник Шевченко на вершине Кавказа

Днепропетровские альпинисты в 2011 году отремонтируют памятник Тарасу Шевченко на вершине Центрального Кавказа, названной в честь Кобзаря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил начальник предстоящей экспедиции Валерий ЛОМЫГА.

По его словам, в 1939 году днепропетровские альпинисты покорили безымянную вершину Суганского хребта высотой 4,2 тыс. метра и, по праву первопроходцев, назвали ее пиком Т.Шевченко.

В 1964 году днепропетровцы совершили второе восхождение на пик Шевченко, посвятив его 150-летию Кобзаря. На вершине спортсмены установили бюст поэта, отлитый на Южном машиностроительном заводе. В 1989 году во время третьего по счету и первого зимнего восхождения на вершине была установлена отлитая в бронзе мемориальная доска в честь 175-летия Т.Шевченко. Последняя альпиниада на пик Шевченко была совершена в 2004 году.

«В июле 2011 года мы планируем отремонтировать памятник Кобзарю на вершине пика Т.Г.Шевченко. Часть средств на экспедицию выделена из областного бюджета Днепропетровской области, но этого недостаточно. Нужно еще несколько десятков тысяч гривень, чтобы восхождение было безопасным», - отметил В.ЛОМЫГА.