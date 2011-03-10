Милиция уже выяснила, что пропавшего из поезда палестинца у нее нет

Правоохранители проверяют информацию о месте пребывания гражданина Палестины Дирара АБУСИСИ, который пропал при невыясненных обстоятельствах 18 февраля из поезда № 63 “Харьков-Киев”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, в Министерство внутренних дел Украины от разных государственных и общественных учреждений и организаций поступают заявления об оказании помощи в установлении местонахождения 42-летнего гражданина Палестины Д.АБУСИСИ. Сообщается, что в органы внутренних дел гражданин Д.АБУСИСИ не попадал и сотрудниками милиции не задерживался.

"На его розыск был ориентирован личный состав органов внутренних дел Украины, пограничные и таможенные посты, милицией проведена проверка лечебных заведений, гостиниц и др. Таким образом, проверялась вся информация, которая может помочь установить местонахождение Д.АБУСИСИ", - говорится в сообщении.

Кроме того, со слов жены Д.АБУСИСИ Вероники АБУСИСИ известно, что пропавший в настоящее время может находиться за границей. Также женщина сообщает, что после исчезновения она общалась с мужем и его адвокатом по телефону, отмечают в министерстве.

В настоящее время МВД принимаются меры по установлению местонахождения этого человека.

Как сообщал УНИАН, ранее жена Д.АБУСИСИ сообщила, что в Украину они приехали 27 января, однако из-за определенных обстоятельств она вынуждена была вернуться домой, а ее муж остался в Украине для оформления документов, дающих вид на жительство в Украине.

По словам жены палестинца, 18 февраля ее муж выехал из Харькова в Киев, однако, как выяснилось позже, в ночь на 19 февраля, по словам проводника вагона № 6, двое неизвестных высадили Дирара на одной из станций.

Как отметила В.АБУСИСИ, узнав о том, что случилось, она срочно прилетела в Киев и вместе с братом мужа пыталась добиться от столичных правоохранительных органов, в частности, на железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский, чтобы они приняли заявление для розыска. Однако, как сказала В.АБУСИСИ, милиция без каких-либо объяснений отказалась принять заявление.

В.АБУСИСИ не исключает, что ее муж был похищен с целью получения выкупа, а также в связи с его профессиональной деятельностью, поскольку Д.АБУСИСИ в Секторе Газа занимал высокую должность на местной электростанции.