Суд конфисковал нелегальную АЗС
04:51, 10 марта 2011Общество
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Сообщает крымская налоговая
Керченский городской суд постановил конфисковать в доход государства нелегальную автозаправочную станцию в Крыму.
Об этом УНИАН сообщила пресс-группа управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.
«Подпольную» заправку выявили сотрудники налоговой милиции Керчи.
«Владелец нелегальной АЗС оштрафован на 340 гривен, а изъятые товарно-материальные ценности - 4 автозаправочные колонки и горюче-смазочные материалы - на общую сумму 70 тысяч гривен конфискованы в доход государства», - говорится в сообщении.
По официальным данным, в Крыму работают почти 350 автозаправок.
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