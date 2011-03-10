Суд конфисковал нелегальную АЗС

Керченский городской суд постановил конфисковать в доход государства нелегальную автозаправочную станцию в Крыму.

Об этом УНИАН сообщила пресс-группа управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

«Подпольную» заправку выявили сотрудники налоговой милиции Керчи.

«Владелец нелегальной АЗС оштрафован на 340 гривен, а изъятые товарно-материальные ценности - 4 автозаправочные колонки и горюче-смазочные материалы - на общую сумму 70 тысяч гривен конфискованы в доход государства», - говорится в сообщении.

По официальным данным, в Крыму работают почти 350 автозаправок.