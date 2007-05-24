Генпрокурор (по версии Президента) возбудил уголовное дело
Назначение виновного - обычная фаза конфликта
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса Украины – “Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти”.
|Валерий ГЕЛЕТЕЙ
По его словам, проводятся соответствующие оперативные следственные мероприятия. Соответственно, привлекаются виновные к уголовной ответственности. При этом он прибавил, что «те, кто давал незаконные указания, они понесут ответственность».
По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, сейчас закончилось совещание у и. о. генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА, где в том числе рассматривался отмеченный вопрос.
В то же время, уволенный Президентом Украины с должности генпрокурора Святослав ПИСКУН до сих пор не оставил помещение Генпрокуратуры.