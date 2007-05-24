Генпрокурор (по версии Президента) возбудил уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса Украины – “Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Управления государственной службы охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ, оставляя территорию Генпрокуратуры.

По его словам, проводятся соответствующие оперативные следственные мероприятия. Соответственно, привлекаются виновные к уголовной ответственности. При этом он прибавил, что «те, кто давал незаконные указания, они понесут ответственность».

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, сейчас закончилось совещание у и. о. генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА, где в том числе рассматривался отмеченный вопрос.

В то же время, уволенный Президентом Украины с должности генпрокурора Святослав ПИСКУН до сих пор не оставил помещение Генпрокуратуры.