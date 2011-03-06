В Киеве ночью избили редактора журнала «Телемир»

Сотрудники столичной милиции задержали трех молодых людей, которые сегодня ночью избили редактора журнала «Телемир».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, журналист вместе со своей знакомой возвращался домой, и неподалеку от его дома в Дарницком районе Киева между ним и тремя молодыми людьми в возрасте 17-18 лет возникла ссора, во время которой журналист был избит.

Сотрудники милиции указанных лиц задержали, решается вопрос о возбуждении в отношении их уголовного дела по ст. 296 УКУ (хулиганство).

Пострадавший направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить степень тяжести полученных травм.