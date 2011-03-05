В центре Харькова оборудуют вертолетную площадку

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года в Харькове оборудуют вертолетную площадку для предоставления медицинской помощи участникам и гостям турнира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на рабочем совещании горсовета по вопросу состояния подготовки Харькова к Евро-2012 сообщил городской председатель Геннадий КЕРНЕС.

«Мы уже выделили место в центре города для оборудования вертолетной площадки, - сказал чиновник. - Эта площадка будет создана на территории нового медицинский центра для обслуживания «семьи» УЕФА, который мы планируем построить вместе с клиникой «Борис».

По словам городского председателя, для работы медицинского центра закупят машины скорой помощи, специально оборудованные мотоциклы для медработников и вертолет. Медицинский центр планируется открыть в июне 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Харькове состоялось совещание по вопросам подготовки к Евро-2012, в котором приняли участие операционный директор турнира УЕФА Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, специальный представитель президента УЕФА с Евро-2012 Франтишек ЛАВРИНЕЦ, руководитель Местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ и генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент группы DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.