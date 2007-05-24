Пленум НСЖУ утвердил программу на 2007-2008 годы

Сегодня пленум Национального союза журналистов Украины утвердил программу НСЖУ на 2007-2008 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, также на пленуме был избран секретариат, в состав которого вошли: главные редакторы «України молодої» Михаил ДОРОШЕНКО и «Урядового кур’єра» Михаил СОРОКА, народный депутат Степан КУРПИЛЬ, президент Национальной радиокомпании Виктор НАБРУСКО, председатель редакционного совета «Сільських вістей» Иван СПОДАРЕНКО, генеральный директор информагентства УНИАН Олег НАЛИВАЙКО.

Кроме того, Пленум призвал членов Союза, всех работников СМИ, ежегодно в третью пятницу сентября отмечать День памяти украинских журналистов, отдавших свою жизнь за Правду.

Также принято решение провести Всеукраинское собрание журналистов коммунальных СМИ.