Черновецкий устроит часовое шоу фейерверков

Киевская городская государственная администрация с привлечением спонсоров вместо обещанного фестиваля фейерверков организует 27 мая шоу фейерверков.

Об этом УНИАН сообщил сегодня заместитель начальника главного управления культуры Евгений БОНДАРЬ.

По его информации, тендер на проведение фестиваля фейерверков с привлечением соответствующих специалистов по другим государствам не состоялся, поскольку была подана только одна заявка вместо, по меньшей мере, трех, как этого требуют условия конкурса.

Исходя из этого, руководство столицы приняло решение о самостоятельной организации праздничного фейерверка по случаю Дня Киева. Он состоится 27 мая в 21.45, или 22.00 (время еще уточняется). Будет длиться шоу на протяжении целого часа. Фейерверки будут пускать с барж у Речного вокзала.

«Шоу будет ярким, красивым и разнообразным. Планируется 6 залпов длительностью по 7-10 минут. Каждые эти 7-10 минут – это целый комплекс фейерверков. Все они будут разные», - подчеркнул Е.БОНДАРЬ.

В то же время он не смог назвать стоимость этого мероприятия, сославшись, что пока нет окончательной сметы шоу.

Как сообщал УНИАН, ранее КГГА заявляла, что готова выделить на проведение фестиваля фейерверков 984 тыс. грн.