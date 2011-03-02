Шкляр знает, что в АП есть люди, прочитавшие его роман с открытым сердцем

Лауреат Шевченковской премии в области литературы Василий ШКЛЯР отвергает обвинения в антироссийской идее своего романа "Черный Ворон".

Об этом В.ШКЛЯР заявил в интервью "Газете по-киевски" (№ 41 от 2 марта 2011 года).

"Мой роман не антироссийский, а противозахватнический. Кроме того, это художественное произведение со своей человеческой историей, философией, характерами. Шевченковскую премию дают за произведения искусства, а не за идейную направленность. При чем тут власть? И неужели вы допускаете, что такие мощные личности, как Иван ДРАЧ, Мария СТЕФЮК, Василь ГЕРАСИМЬЮК, Евгений СТАНКОВИЧ, Мирослав СКОРИК, Роман БАЛАЯН, которые входят в Шевченковский комитет, могли подвергаться давлению? Кроме того, я знаю, что и в АП есть люди, которые прочли "Черного Ворона" с открытым сердцем", - сказал В.ШКЛЯР.

Писатель также не разделяет мнения, что Шевченковская премия себя изжила. "Сам факт присуждения премии "Черному Ворону" дает ответ на ваш вопрос. Или вы предлагаете учредить премию имени Валуева?", - отметил он, отвечая на вопрос, не считает ли он эту премию "анахронизмом советских времен".

В.ШКЛЯР также сообщил, что верил в свою победу. "Конечно (верил - УНИАН). Интриги? Многие говорили, что глава Комитета Борис ОЛИЙНЫК мне эту премию не даст, но я знал, что он, прежде всего, большой поэт, а не политик", - добавил писатель.

"Кстати, я Борису ОЛИЙНЫКУ должен. Правда, он об этом не знает. В молодости мне предложили поездить по Украине с концертами. И вот, помню, повезли нас в Красный Луч, в какую-то тюрьму. Сидят суровые люди с каменными лицами. Кто-то из нашей бригады читал свои произведения, кто-то непристойные частушки. А я вышел и думаю: ну что я, молодой пацан, могу сказать этим людям? Тем более что оратор из меня тогда был никакой. И начал читать почему-то… стихи Бориса ОЛИЙНЫКА. Смотрю – вроде слушают… Стихи-то человечные, за душу берут. Так весь "тур" их и читал. А потом, когда я уже и забыл об этом опыте первых выступлений перед публикой, пришел гонорар – 6 тыс. руб., что тогда составляло две Шевченковские премии", - вспоминает писатель.

В тоже время В.ШКЛЯР признался, что еще не думал о то, как будет распоряжаться 260 тыс. грн. премиальных денег.

Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе писателю Василию ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Такое решение было принято в результате тайного голосования при поддержке 17 представителей комитета.

Вручение Шевченковской премии происходит традиционно в день рождения Великого Кобзаря - 9 марта.

***Роман "Черный Ворон" воспроизводит одну из самых драматических и наиболее замалчиваемых страниц украинской истории – борьбу украинских повстанцев против оккупационной власти в 20-х годах 20-го столетия. Главный герой романа – холодноярский атаман по кличке Черный Ворон – воюет против большевиков, которые оккупировали Украину и устанавливают в ней свой строй.