Кабмин сбивает цены на муку и хлеб

Комитету по государственному материальному резерву Украины поручено обеспечить реализацию 18 тысяч тонн зерна государственного материального резерва предприятиям системы резерва по средней цене закупки с учетом затрат на хранение - с последующим отпуском муки хлебопекарным предприятиям.

Об этом сообщается на сайте Госкомрезерва.

«Эти шаги осуществляются с целью недопущения стремительного роста цен на муку и хлеб массовых сортов», - подчеркнула первый заместитель председателя Госкомрезерва Елена ТАРАНЕНКО.

Напомним, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Кабинет министров выделит часть зерна из государственного резерва на производство массовых сортов хлеба. Предлагается определить получателем зерна государственного резерва - государственные зерноперерабатывающие предприятия системы государственного материального резерва.

Соответствующим постановлением Кабинет министров поручил Государственному агентству резерва обеспечить реализацию 18 тыс. тонн зерна госматрезерва предприятиям системы госрезерва по средневзвешенной цене закупки для дальнейшей переработки на муку.

Согласно документу, мука будет использоваться предприятиями для изготовления социальных сортов хлеба и хлебобулочных изделий. Цена муки для реализации должна быть установлена Министерством аграрной политики и продовольствия при согласии Министерства экономического развития и торговли.