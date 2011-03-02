Глава СГГА: все за то, чтобы мы решали два вопроса

Власти Севастополя намерены построить легкоатлетический стадион на месте, где последние 20 лет размещается мелкооптовый продовольственный рынок «Чайка», а до того был стадион выступавшей во второй лиге городской футбольной команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ГГА Валерий САРАТОВ, комментируя вчерашний пикет здания горадминистрации работниками рынка. «Я думаю, все за то, чтобы мы решали два вопроса: это сохранение рабочих мест мелких предпринимателей и создание условий для того, чтобы наши люди занимались спортом, физкультурой», - сказал он. По мнению В.САРАТОВА, «сейчас логично построить легкоатлетический стадион и отдать его ДЮСШ №1, потому что практически без базы оставили людей, которые занимаются лёгкой атлетикой, поэтому никаких мер против рынка “Чайка” нет».

По его словам, «сейчас надо восстановить социальную справедливость восстановлением стадиона «Чайка» для того, чтобы он тоже мог работать для людей».

По утверждению председателя ГГА, предприниматели не должны остаться без рабочих мест, поэтому рынок будет перенесён в район «соловьёвских» складов (вновь созданный торговый комплекс на месте бывших продовольственных складов по улице Соловьева - УНИАН), где, по его словам, есть земельный участок площадью 2,6 гектара. «Мы хотим, чтобы рынок туда переместился. Надо в плановом порядке осуществить эту работу», - сказал В.САРАТОВ.

По информации СГГА, в Севастополе сегодня функционирует 31 рынок, на которых работает около 13 тысяч человек.