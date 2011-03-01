Джамала отказалась участвовать в перевыборах на Евровидение

Певица ДЖАМАЛА отказалась принимать участие в дополнительном туре национального отбора участников на международный песенный конкурс «Евровидение-2011».

Об этом говорится в открытом письме ДЖАМАЛЫ, текст которого передан УНИАН.

ДЖАМАЛА подчеркивает, что совершенно не жалеет, что принимала участие в национальном отборочном туре на «Евровидение-2011».

«Результаты голосования всем прекрасно известны. Я счастлива, что за меня проголосовало в три раза больше людей, чем за артиста, которому присудили первое место. Я бесконечно благодарна всем, кто поверил в меня и поддержал», - отметила ДЖАМАЛА. Вместе с тем она подчеркивает, что не хочет иметь ничего общего с «манипуляциями, коррупцией и амбициями отдельных личностей, чьими интересами они бы не прикрывались».

«Сейчас объявлено ещё одно так называемое «голосование». Я больше чем уверена, что люди, которые пытаются провернуть это, сделают всё, чтобы доказать свою правоту и в очередной раз унизить меня и остальных артистов. Я понимаю, что у них нет другого выхода. Даже если им придется признать, что люди проголосовали за меня, они сделают всё, чтобы вылить на меня потоки грязи и убедить всех, что переголосование делалось специально «под ДЖАМАЛУ», - говорится в письме участницы отборочного тура.

ДЖАМАЛА утверждает, что после подведения итогов голосования 26 февраля ни она, ни представители ее команды не высказали ни одного слова упрека в адрес организаторов.

«В будущем мы также воздержимся от комментариев, потому что правда и так очевидна», - заявляет певица.

«Я приняла непростое для себя решение – не участвовать ни в каких показательных разборках и недоголосованиях, единственная цель которых, заработать еще немного денег на ажиотаже вокруг «Евровидения». Я приношу искренние извинения всем своим поклонникам, которые рассчитывали увидеть меня в так называемом «суперфинале», но пойти на это означало бы перестать быть самой собой», - подчеркнула ДЖАМАЛА.

По словам певицы, она потеряла доверие к людям, которые будут организовывать и контролировать это голосование.

ДЖАМАЛА поблагодарила своих поклонников за поддержку и понимание и пожелала успеха тому, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2011».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля состоялся финал конкурса по отбору участника от Украины на песенный конкурс «Евровидение». Победителя среди 19 участников финала определяли путем SMS-голосования (45% голосов), интернет-голосования (10%) и голосами жюри (45%). В сумме наибольшее количество баллов получила Мика НЬЮТОН. На втором месте оказалась Злата ОГНЕВИЧ, на третьем - ДЖАМАЛА.

28 февраля пресс-служба Национальной телекомпании Украины сообщила, что на 3 марта назначено на Первом национальном телеканале переголосование за финалистов национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2011».

«После проведения финала национального отбора общественность неоднозначно восприняла итоговые результаты. Поступает множество обращений зрителей, в которых ставятся под сомнение результаты финала национального отбора», - отмечается в сообщении НТКУ.

В свою очередь, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН, которая является членом жюри конкурса, сразу после оглашения победителя конкурса потребовала пересчитать голоса и инициирует создание комиссии для проверки отбора кандидатуры от Украины на "Евровидение".

"Я буду инициировать создание специальной комиссии, которая проверит процесс подготовки и сам ход финального отбора кандидатуры от Украины на "Евровидение". Думаю, что в такую комиссию должны войти и представители прокуратуры", - отметила А.ГЕРМАН.

На пресс-конференции в УНИАН сегодня продюсер певицы Мики НЬЮТОН Тимофей НАГОРНЫЙ заявил, что выступает против ее участия в повторном отборе на «Евровидение-2011».