СНБО должен обсудить демографический кризис

Национальный совет по вопросам здравоохранения при Президенте Украины предлагает провести заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу демографического кризиса в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь сегодня на заседании Нацсовета по вопросам здравоохранения, состоявшемся у Президента.

Среди главных вопросов, которые обсуждались во время заседания – демографический кризис в Украине и пути его преодоления.

По результатам заседания Национального совета по вопросам здравоохранения было принято решение обратиться в Секретариат Президента Украины с просьбой ходатайствовать о проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно вопросов демографического кризиса в Украине.

Также членам Национального совета было поручено проработать вопрос о создании национальных центров борьбы с туберкулезом, ВИЧ/СПИДом, Национального центра сердца, внести соответствующие предложения председателю Национального совета.

Участие в заседании приняли первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр ОРДА, заместитель министра культуры и туризма Украины Ольга ШОКАЛО-БЕНЧ, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины Людмила ЛУКИНОВА, другие представители министерств, президент АМН Украины Александр ВОЗИАНОВ, ректоры высших медицинских учебных заведений, директора НИИ, представители общественных организаций.