Пискун считает, что Станик и Пшеничный законно занимают должности судей КС

Генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН считает, что Сюзанна СТАНИК, Валерий ПШЕНИЧНЫЙ и Владимир ИВАЩЕНКО законно занимают должности судей Конституционного Суда.

Об этом генпрокурор заявил в интервью агентству УНИАН.

С.ПИСКУН выразил мнение, что вчера Голосеевский районный суд Киева решил вопрос законности пребывания С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

«Что касается законности или незаконности пребывания в должностях судей Конституционного суда, этот вопрос, мне кажется, решен в Голосеевском суде, и у судей на руках решение. Законное оно или не законное, это сейчас изучает Высший совет юстиции. Но у судей на руках есть решение, согласно которому они должны приступить к исполнению своих обязанностей», - сказал С.ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.

Каменобродский суд Луганской области принял решение восстановить С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

17 мая состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности главы КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на заместителя председателя КС В.ПШЕНИЧНОГО.

21 мая Президент обратился в Голосеевский райсуд столицы с иском о признании противоправными действий В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО.

По данным пресс-службы Партии регионов, 22 мая Голосеевский райсуд Киева отказал Президенту в открытии производства по этому иску.