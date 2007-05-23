Социалист утверждает, что Тимошенко зря ”била себя в грудь или в другое место”

Ни один из народных депутатов – членов фракции БЮТ не вернул начисленную зарплату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады народный депутат V созыва Иван БОНДАРЧУК (СПУ), комментируя вчерашнее заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в программе «Точка зрения» на УТ-1.

Он заявил, что «одна политическая дама била себя в грудь или в другое место и заявляла, что депутаты нашей фракции зарплаты не получали, а то, что было перечислено на карточки, или на сберегательные книжки, вернули».

Ссылаясь на справку, выданную главным бухгалтером Аппарата ВР И.БОНДАРЧУК отметил, что «средства, выданные народным депутатам в счет оплаты труда и за выполнение депутатских полномочий, по состоянию на 18 часов 22 мая на счет Аппарата ВР не возвращались».

По его данным, зарплату получали 55 народных депутатов из фракции БЮТ.

Также И.БОНДАРЧУК опровергал заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что на трансляцию заседаний ВР, которые проходят без участия оппозиции, было израсходовано 104 млн. грн.

И.БОНДАРЧУК подчеркнул, что это не соответствует действительности, поскольку на трансляцию заседаний парламента в бюджете предусмотрено немногим более 2,5 млн. грн. в год. По его словам, «как говорят в Одессе - это есть две большие разницы».

И.БОНДАРЧУК отметил, что с 2 апреля народные депутаты не «получили ни одной квартиры». «Последняя квартира была получена, в соответствии с действующим законодательством, 23 марта этого года народным депутатом Украины от фракции «Наша Украина» Владимиром ШКЛЯРОМ», - отметил он.

По его словам, в этом созыве квартиры получили 6 народных депутатов от БЮТ – Александр БУДЖЕРАК, Роман ЗАБЗАЛЮК, Ульяна МОСТИПАН, Игорь РЫБАКОВ, Валерий КАМЧАТНЫЙ, Владимир СКУБЕНКО.

И.БОНДАРЧУК подчеркнул, что «ни одну квартиру, полученную от преступной Верховной Рады, никто не вернул».

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что она получила образование в университете. По его мнению, ее импровизация с цифрами вызывает вопрос. «Окончила ли она университет, или, может быть, получила образование на каком-то базаре?», - спросил И.БОНДАРЧУК. По его мнению, «только этим можно объяснить произвольное жонглирование цифрами. Очевидно, она рассчитывает, что никто не будет их проверять, подвергать сомнению, а все проглотят как наживку».

В то же время депутат убежден, что «период восхищения ею, слава богу, проходит», и у людей возникает вопрос, попадут ли в бюджет списанные долги ЕЭСУ на сумму 7,5 млн. грн.

И.БОНДАРЧУК подчеркнул, что «это тот случай, когда в чужом глазу замечают соломинку, а в своем не замечают бревно».