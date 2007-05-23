Мороз вбивает клин между Ющенко и Януковичем
СПУ решения не признает
Социалистическая партия Украины заявляет, что если премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласует дату досрочных выборов с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО без предварительной отмены “незаконных” указов главы государства и без решения Конституционного Суда, то СПУ не признает такого решения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады заявил народный депутат V созыва, член фракции СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.
«СПУ заявляет, что если премьер-министр согласует с В.ЮЩЕНКО дату досрочных выборов без предварительной отмены незаконных указов об отставке судей и без решения Конституционного Суда относительно конституционности указа о роспуске парламента, СПУ не поддержит такое решение», - сказал Я.МЕНДУСЬ.
Он также отметил, что политический кризис в Украине зашел в тупик. По его словам, в таких условиях переговоры между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ не могут привести к выходу из сложившегося противостояния.
Я.МЕНДУСЬ отметил, что Партия регионов, продолжая сепаратные переговоры с В.ЮЩЕНКО, поневоле подыгрывает своим политическим оппонентам.
«Какие можно вести переговоры с человеком, который, как и раньше, считает действительными свои указы, которые, по сути, уничтожили судебную систему в Украине?», - сказал народный депутат.
Он отметил, что на сегодня В.ЯНУКОВИЧ является намного более влиятельной политической фигурой, нежели В.ЮЩЕНКО.
«Поскольку В.ЮЩЕНКО - это человек, который впервые ввел в официальную практику украинской власти незаконное давление на суды и судей», - отметил Я.МЕНДУСЬ.
По словам народного депутата, в знак протеста такой политики Президента секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК и его заместитель Валерий ХОРОШКОВСКИЙ подали в отставку.
«С кем же сейчас вести переговоры? С мукачевской группировкой? Его лидером, политическая карьера которого построена на контрабанде водки и грабленых автомобилей?», - сказал он.
Я.МЕНДУСЬ выразил убеждение, что целью досрочных выборов является уничтожение Коалиции национального единства.
При этом, по его словам, глава правительства без поддержки коалиции - это только лидер одной из парламентских партий, с которым В.ЮЩЕНКО намного легче бороться ради передела власти.
Он также выразил убеждение, что если В.ЯНУКОВИЧ единолично договорится с В.ЮЩЕНКО о дате досрочных выборов, то он станет заложником президентского окружения.