Школу в Макеевке переселяют в интернат посреди рынка

В Макеевке Донецкой области родители учеников школы №44 протестуют против закрытия их учебного заведения и перевода детей в здание бывшего интерната.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили родители инициативной группы из школьного родительского комитета.

Они рассказали, что их школа №44 расположена между четырьмя поселками и фактически одна обслуживает всех детей на этой территории. Родители отметили, что они вкладывали деньги в ремонт школы и сейчас классные комнаты, как в целом и здание школы, находятся в хорошем, добротном состоянии. «Школа у нас отличная. Недавно сделали ремонт, по 200 грн. сдавали, сделали пластиковые окна, двери… Никто никогда не думал, что нас в середине учебного года начнут переводить в другое здание в рамках программы по оптимизации учебных заведений», - сетуют родители учеников.

По их словам, детям учителя указали, что «все уже решено, никто уже ничего не сделает» и уже 13-14 марта будет переход учеников и педагогов в другое здание, где раньше был интернат. Родители по этому поводу негодуют, потому что здание интерната расположено на окраине одного из поселков и находится практически в центре рынка.

«Вы бы посмотрели, куда нас переводят… На окраине Восточного поселка есть большой рынок, и прямо на том базаре расположено пустующее сегодня здание интерната… Базарные ларьки стоят прямо во дворе этого интерната...», - объяснили родители. К тому же, добавили они, недалеко от этого интерната расположены две общеобразовательные школы №64 и №8, а «наша школа №44 здесь, в густонаселенном районе, одна».

Родители рассказали, что им никто толком ничего не объяснил по ситуации с переходом школы №44 в здание бывшего интерната, а некоторые учителя связали это с тем, что, якобы, их школа плохо обогревается. Но родители заявляют о готовности внести свои средства, чтобы подвести газ к котельной и обеспечить нужный обогрев здания.

«У нас в 5-ти метрах от школы проходит газопровод. Мы оплатим все, если у нас такое государство нищее. Но дело в том, что туда, на рынок, в здание интерната, детей никто не повезет», - сказали родители.

Они также объяснили, что имеют другое мнение по поводу того, зачем закрывают именно их школу и переводят детей далеко, в другое здание. По словам родителей, цех одной из известных продуктовых компаний расположен рядом со школой №44 и, по-видимому, эта территория сейчас нужна этой компании, тем более, что уже жителей некоторых домов, прилегающих к территории продуктового производства, переселили.

«Дело в том, что недалеко от школы проходит железнодорожный путь, и, наверное, для цеха этой компании здесь очень выгодное место. Вагоны подогнали, загрузили… Но главное в том, что нам сказали, что «школу не сокращают, а переводят»… А у нас никто мнения даже не спрашивает», - возмущены родители.

Они вспомнили, что на днях губернатор Донецкой области Анатолий БЛИЗНЮК, обращаясь к жителям области, через средства массовой информации заявил, что, оптимизируя учебные заведения региона, главное слово остается за общиной и без ее согласия школы ни закрывать, ни расформировывать, ни переводить никто не имеет право.

«И вот, БЛИЗНЮК выступал, сказал, что все только с разрешения общины... А мы, родители, никто ничего не знает, пока вот так все подпольно решается», - заключили родители.