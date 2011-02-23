Ветеринары объявили кетаминовую забастовку

В Одессе врачи ветеринарных клиник решили прекратить выполнение хирургических операций животным, присоединившись к бессрочной забастовке ветеринаров, которые требуют отмены постановления Кабинета министров Украины о запрете на использование в клиниках для животных анестезирующего препарата кетамина.

Об этом УНИАН сообщил участник акции «Спасите наших любимцев», ветврач Григорий ВЕТЛИНСКИЙ.

«Забастовка будет продолжаться до тех пор, пока ветврачам снова не разрешат использование при операциях кетамина, - сказал Г.ВЕТЛИНСКИЙ. – Лишь в экстренных случаях, когда жизни животного угрожает смерть, окажем экстренную помощь. Ведь предложенный чиновниками в качестве анестезирующего средства тиапенат используется за рубежом для эвтаназии. К примеру, для «усыпления» неизлечимых больных и искусственного умерщвления преступников в США – вследствие его использования останавливаются легкие, и операция часто превращается в опасное балансирование между жизнью и смертью животного».

По мнению главврача ветклиники «Айболит» Анатолия АЛБЕСКО, «ветеринары рассчитают, что чиновники установят полугодичный мораторий на запрет кетамина. И за это время будут найдены пути решения проблемы», чтобы законно работающие ветврачи имели возможность проводить анестезию пациентам и, вместе с тем, анестезирующий препарат не был доступным для наркозависимых лиц.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 января 2011 года включил кетамин в перечень психотропных веществ, оборот которых ограничивается.

С момента публикации постановления, чтобы применять в лечебной практике препараты с содержанием кетамина, врачам необходимо получить дополнительную лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Одновременно правительство внесло изменения в порядок использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

С 13 января правоохранительные органы начали проверять ветеринарные учреждения и изымать кетамин.

24 января Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разрешить применение кетамина в ветеринарной практике.

Сегодня, 22 февраля, первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заявил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует принять решение об отсрочке введения нормы об ограничении оборота кетамина.

"Мы вносим предложение об отсрочке вступления в силу постановления на 150 дней. В другой раз. Нужно семь раз отмерить и один раз - отрезать. Бывают ошибки, но это сделано не специально. Во всех странах ограничивается оборот наркотиков для того, чтобы предупредить возможность их использования не по назначению", - сказал А.АНИЩЕНКО.