Троих сотрудников рыбинспекции поймали на взяточничестве

Трое должностных лиц рыбинспекции Винницкой области разоблачены в вымогательстве и получении незаконного вознаграждения за не привлечение к административной ответственности за мелкие правонарушения, связанные с предпринимательской деятельностью в сфере рыбного хозяйства.

Об этом сообщил УНИАН первый заместитель начальника УМВД, руководитель винницкого УБОП Валерий ПАСТУХ.

Он отметил, что один из руководителей этой службы с помощью своих инспекторов за не привлечение к ответственности, назначал и собирал средства с браконьеров. «Таким образом, люди занимались браконьерством, вылавливали рыбу и платили ежемесячно «мзду», - рассказал В.ПАСТУХ.

По его словам, сумма взятки только по одному из шести преступных эпизодов составляла 10 тыс. гривень. В.ПАСТУХ добавил, что главный участник криминальных сделок до суда будет находиться под арестом в следственном изоляторе, а двое его коллег – под подпиской о невыезде.