Мороз поднялся на Чернечью гору (фоторепортаж)
08:53, 21 мая 2007Общество
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Весна, спикер, девушки...
Председатель ВР Александр Мороз в воскресенье вручал награды победителям Всеукраинского конкурса ученического творчества «Об’єднаймося ж, брати мої».
Торжественная церемония состоялась у подножия памятника Шевченко на Чернечьей горе в Каневе Черкасской области.
И награды вручил, и с генерал-полковником пообщался, и с девушками сфотографировался.
Фото УНИАН/РООL
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