Мороз поднялся на Чернечью гору (фоторепортаж)

Председатель ВР Александр Мороз в воскресенье вручал награды победителям Всеукраинского конкурса ученического творчества «Об’єднаймося ж, брати мої».

Торжественная церемония состоялась у подножия памятника Шевченко на Чернечьей горе в Каневе Черкасской области.

И награды вручил, и с генерал-полковником пообщался, и с девушками сфотографировался.

Фото УНИАН/РООL