Мороз поднялся на Чернечью гору (фоторепортаж)

08:53, 21 мая 2007
Общество
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Весна, спикер, девушки...

Председатель ВР Александр Мороз в воскресенье вручал награды победителям Всеукраинского конкурса ученического творчества «Об’єднаймося ж, брати мої».

Торжественная церемония состоялась у подножия памятника Шевченко на Чернечьей горе в Каневе Черкасской области.

И с девушками сфотографировался

Награды вручил...

Александр Мороз и председатель Совета старейшин казачества Украины и диаспоры генерал-полковник Оксен Семидуб

И награды вручил, и с генерал-полковником пообщался, и с девушками сфотографировался.

Фото УНИАН/РООL

 

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