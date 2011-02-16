Губернатор: нефтепровод Одесса-Броды даст сырье на два НПЗ

Председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК заявляет, что прокачка нефти через нефтепровод “Одесса-Броды” в направлении Беларуси позволит на полную мощность использовать Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Губернатор Львовской области напомнил, что уже третьи сутки нефтепровод “Одесса-Броды” качает нефть в направлении Беларуси, и это является “серьезным прорывом в данной отрасли”.

М.ЦИМБАЛЮК сказал, что ожидается поступление сырья на два НПЗ Западной Украины, в первую очередь на Дрогобычский НПЗ, который в настоящее время работает на 15% своей мощности. “Именно транспортировка нефти по этому нефтепроводу позволит загрузить его на полную мощность”, – сказал председатель Львовской ОГА. По его словам, другим заводом, который также будет получать сырье, будет Надвирнянский НПЗ Ивано-Франковской области.

М.ЦИМБАЛЮК сказал, что “наметились определенные положительные тенденции в работе промышленности Львовской области”. По его словам, работу Дрогобычского долотного завода, который до недавнего времени не работал, сейчас удалось стабилизировать. Также налаживается тесное сотрудничество Дрогобычского автокранового завода с дилерами, которые продают его продукцию, в том числе за пределы государства.