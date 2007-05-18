Ющенко подарил Черновецкому яйцо

В мэрии столицы Украины открыт Музей подарков Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в церемонии торжественного открытия Музея принял участие киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, его заместители, а также другие представители горадминистрации.

Церемония открытия музея началась с его освящения представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Перерезав символическую ленточку, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ тут же пополнил фонд музея новым экспонатом, подаренным сегодня Национальным банком Украины – монетой из серебра весом 1 кг номиналом 100 грн.

Данный музей будет филиалом Музея истории города Киева. В нем представлены подарки от зарубежных и отечественных делегаций, которые посетили столицу за последние полтора года. Общее количество экспонатов на сегодняшний день составляет 158 единиц, но в экспозиции музея представлены 108 наиболее интересных.

Как отметил киевский городской председатель, коллекция этого музея будет постоянно расширяться.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сообщил, что впервые увидел такой музей в мэрии Москвы, и эта идея ему очень понравилась. Но при этом он подчеркнул, что и раньше, до посещения Москвы, давал указания, чтобы чиновники не оставляли у себя никаких подарков, стоимостью более 1000 грн., подаренных им как должностным лицам.

По объяснению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, эти подарки – «это уважение не к нему, а уважение к самой организации».

Мэр Киева сообщил, что 90% экспонатов музея были подарены лично ему. «Некоторые вещи купить невозможно – там личные подписи. Например, яйцо, расписанное в национальном стиле, из личной коллекции Президента», - подчеркнул мэр.

«Чиновники мэрии должны понимать, что любой подарок, который преподносится им как должностным лицам, должен находиться здесь, потому что он составляет историю Киева. Это может быть книга или что-то иное, но обязательно за этим стоит какой-то весомый или политик, или дипломат. Это правило, по которому работает весь мир. Это правило хорошего тона для чиновника», - также подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В заключение церемонии открытия музея священники подарили мэру Киева икону Божьей Матери, которая тут же пополнила экспозицию.

Посетить Музей подарков смогут все желающие, а экскурсии будут проводиться бесплатно.