Правительство повысило зарплаты госслужащим

Правительство утвердило постановление, в соответствии с которым с 1 мая 2007 года будут повышены должностные оклады работников органов исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры, судов и других органов власти на 7-16.5%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, предусматривается, что должностные оклады руководящих работников и специалистов центральных органов исполнительной власти и руководящих работников местных органов исполнительной власти, местного самоуправления возрастут на 7, а руководителей структурных подразделений местных органов – на 10%.

Должностные оклады специалистов всех категорий местных органов исполнительной власти (областных государственных администраций, районных государственных администраций и их управлений, областных, городских и районных советов, их исполнительных органов, территориальных органов центральных органов исполнительной власти) будут увеличены на 16,7%.

Такой подход предложен с целью частичного выравнивания междолжностных соотношений в оплате труда руководящих работников и специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокуратуры, судов и других органов.