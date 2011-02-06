В этом году 11 львовян будут праздновать столетний юбилей

В этом году 11 жителей Львова будут праздновать 100-летний юбилей. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ подписал распоряжение «О предоставлении одноразовой помощи 100-летним жителям г. Львова» в размере 1 тыс. грн., которую будет выплачивать управление социальной защиты.

«Люди на склоне лет нуждаются во внимании к себе со стороны общества, городской власти, поэтому приятно, что инициатива, которая зародилась 4 года назад, поддерживается до сих пор», – отметила заместитель начальника управления социальной защиты Наталия КУЗЯК.